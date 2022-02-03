Глава Минобороны Украины Резников заявил, что Киев не планирует наступления на Донбасс

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не планирует наступления ни на Донбасс, ни на Крым.

«Украина не планирует никакого наступления ни на Донбасс, ни в Крым», — цитирует Интерфакс Резникова.

По его словам, речь идёт только о политико-дипломатических площадках решения конфликта.

«Я хочу успокоить в Москве всех: наступать сегодня никто не планирует, никого завоевывать, потому что это жизни людей, в первую очередь жизни украинцев, мы не будем их подвергать таким рискам», — пояснил украинский министр.

Ранее украинский постоянный представитель при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина не планирует военного наступления в Донбассе или в Крыму.

По его словам, Украина не видит альтернативы мирному решению конфликта.