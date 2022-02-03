Глава Минобороны Украины Резников заявил, что Киев не планирует наступления на Донбасс

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не планирует наступления ни на Донбасс, ни на Крым.
Глава Минобороны Украины Резников заявил, что Киев не планирует наступления на Донбасс
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«Украина не планирует никакого наступления ни на Донбасс, ни в Крым», — цитирует Интерфакс Резникова.

По его словам, речь идёт только о политико-дипломатических площадках решения конфликта.

«Я хочу успокоить в Москве всех: наступать сегодня никто не планирует, никого завоевывать, потому что это жизни людей, в первую очередь жизни украинцев, мы не будем их подвергать таким рискам», — пояснил украинский министр.

Ранее украинский постоянный представитель при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина не планирует военного наступления в Донбассе или в Крыму.

По его словам, Украина не видит альтернативы мирному решению конфликта.

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