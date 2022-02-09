Кулеба: Зеленский и Макрон не обсуждали вопрос внеблокового статуса Украины
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинский президент Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон не обсуждали вопрос внеблокового статуса Украины.
- AP
«Вопрос отказа Украины от евро-атлантических стремлений вчера на встрече Зеленского и Макрона не поднимался», — цитирует его ТАСС.
Ранее Макрон заявил о приверженности Зеленского соблюдению перемирия в Донбассе.
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