Кулеба: Зеленский и Макрон не обсуждали вопрос внеблокового статуса Украины

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинский президент Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон не обсуждали вопрос внеблокового статуса Украины.

AP

«Вопрос отказа Украины от евро-атлантических стремлений вчера на встрече Зеленского и Макрона не поднимался», — цитирует его ТАСС. Ранее Макрон заявил о приверженности Зеленского соблюдению перемирия в Донбассе.