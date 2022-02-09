Саакашвили заявил о тайных встречах с Лукашенко в Лондоне во время своего президентства
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- AP
«Я и правда был четыре раза в Лондоне и провёл четыре тайные встречи с Лукашенко», — цитирует Саакашвили РИА Новости.
По словам политика, это была «тайная дипломатия» и он «говорит об этом впервые».
Также он утверждает, что результатом его встреч с Лукашенко стало то, что территории Абхазии и Южной Осетии «до сих пор не признаны белорусским президентом».
В январе Саакашвили заявил, что в тюрьме разрабатывает «план по спасению» Грузии, который позволит, по его словам, вернуться на путь развития.