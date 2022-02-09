Зеленский принял решение созвать 11 февраля выездное заседание СНБО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение созвать в пятницу, 11 февраля, выездное заседание украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Согласно решению президента Украины Владимира Зеленского, 11 февраля 2022 года в 15:30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (город Харьков)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после заседания на брифинге выступит секретарь совета Алексей Данилов.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не наблюдает улучшения ситуации на границе страны с Россией.