Зеленский принял решение созвать 11 февраля выездное заседание СНБО Украины
- РИА Новости
«Согласно решению президента Украины Владимира Зеленского, 11 февраля 2022 года в 15:30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (город Харьков)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после заседания на брифинге выступит секретарь совета Алексей Данилов.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не наблюдает улучшения ситуации на границе страны с Россией.