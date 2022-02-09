Зеленский принял решение созвать 11 февраля выездное заседание СНБО Украины

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение созвать в пятницу, 11 февраля, выездное заседание украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Зеленский принял решение созвать 11 февраля выездное заседание СНБО Украины
  • РИА Новости

«Согласно решению президента Украины Владимира Зеленского, 11 февраля 2022 года в 15:30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (город Харьков)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после заседания на брифинге выступит секретарь совета Алексей Данилов.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не наблюдает улучшения ситуации на границе страны с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить