В Вильнюсе работники завода по производству удобрений устроили акцию протеста

В Вильнюсе работники завода по производству азотных удобрений Achema устроили акцию протеста из-за сокращения зарплаты.

Об этом сообщает Sputnik Литва в своём Telegram-канале.

«После того как Литва разорвала контракт на транзит белорусского калия, сотрудники объявили забастовку. Они недовольны грядущими увольнениями и сокращением зарплат», — говорится в заявлении.

Как уточняет агентство, это первая забастовка на частном предприятии Литвы с 1991 года.

2 февраля Белоруссия объявила о введении запрета на железнодорожный транзит группы товаров из Литвы.

Это решение было принято после того, как литовская сторона прекратила транзит белорусских товаров через свои порты.