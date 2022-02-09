В Вильнюсе работники завода по производству удобрений устроили акцию протеста

Короткая ссылка
В Вильнюсе работники завода по производству азотных удобрений Achema устроили акцию протеста из-за сокращения зарплаты.
В Вильнюсе работники завода по производству удобрений устроили акцию протеста
  • ©Slawek Staszczuk/Loop Images/Universal Images Group
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Sputnik Литва в своём Telegram-канале.

«После того как Литва разорвала контракт на транзит белорусского калия, сотрудники объявили забастовку. Они недовольны грядущими увольнениями и сокращением зарплат», — говорится в заявлении.

Как уточняет агентство, это первая забастовка на частном предприятии Литвы с 1991 года.

2 февраля Белоруссия объявила о введении запрета на железнодорожный транзит группы товаров из Литвы.

Это решение было принято после того, как литовская сторона прекратила транзит белорусских товаров через свои порты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить