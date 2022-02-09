В Вильнюсе работники завода по производству удобрений устроили акцию протеста
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Об этом сообщает Sputnik Литва в своём Telegram-канале.
«После того как Литва разорвала контракт на транзит белорусского калия, сотрудники объявили забастовку. Они недовольны грядущими увольнениями и сокращением зарплат», — говорится в заявлении.
Как уточняет агентство, это первая забастовка на частном предприятии Литвы с 1991 года.
2 февраля Белоруссия объявила о введении запрета на железнодорожный транзит группы товаров из Литвы.
Это решение было принято после того, как литовская сторона прекратила транзит белорусских товаров через свои порты.