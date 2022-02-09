Грызлов: санкции Запада способствуют активной интеграции России в Белоруссии

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Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что санкционное давление стран Запада способствует активной интеграции Москвы и Минска.
Грызлов: санкции Запада способствуют активной интеграции России в Белоруссии
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«Она (ограничительная политика Запада. — RT) подталкивает Россию и Белоруссию к более интенсивному объединению, более интенсивной интеграции, потому что именно интегрированная структура может противостоять западным санкциям с большей уверенностью», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Грызлов добавил, что большое количество белорусских предприятий получило доступ к российскому рынку, российскому госзаказу.

Ранее российский посол в Минске заявил, что белорусские товары смогут поступать на экспорт через российские порты вместо литовских уже в этом году.

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