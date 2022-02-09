Грызлов: санкции Запада способствуют активной интеграции России в Белоруссии

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что санкционное давление стран Запада способствует активной интеграции Москвы и Минска.

«Она (ограничительная политика Запада. — RT) подталкивает Россию и Белоруссию к более интенсивному объединению, более интенсивной интеграции, потому что именно интегрированная структура может противостоять западным санкциям с большей уверенностью», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Грызлов добавил, что большое количество белорусских предприятий получило доступ к российскому рынку, российскому госзаказу.

Ранее российский посол в Минске заявил, что белорусские товары смогут поступать на экспорт через российские порты вместо литовских уже в этом году.