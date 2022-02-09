МИД Белоруссии заявил о возможности глобального противостояния из-за Украины

Замминистра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что конфликт на Украине является поводом для глобального противостояния.

Об этом он сказал в обращении к участникам конференции «Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ» в Москве.

Отмечается, что обращение Алейника огласил постоянный и полномочный представитель Белоруссии при ОДКБ Вячеслав Ременчик.

«Конфликт на Украине только на карте выглядит локальным. Сегодня это поле, вернее, повод для глобального политического противостояния», — цитирует Алейника БЕЛТА.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США толкают Украину к войне.