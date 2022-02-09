Грызлов назвал текущее развитие ситуации вокруг Украины худшим сценарием

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Текущая ситуация вокруг Украины является худшим из сценариев — страну пытаются втянуть в войну. Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов.
Грызлов назвал текущее развитие ситуации вокруг Украины худшим сценарием
  • РИА Новости

«То, что сейчас происходит, — это наихудший сценарий, который может быть», — приводит РИА Новости его слова в интервью телеканалу «Россия 24».

Грызлов отметил, что Владимир Зеленский до избрания на должность президента обещал украинцам, что приведёт страну к миру. Вместо этого, по словам дипломата, партия войны в государстве стала ещё сильнее и «фактически пытается привести Украину к реальной войне».

«Это самый плохой сценарий, который может быть. Но мы прикладываем все возможные дипломатические усилия, чтобы этого не случилось, чтобы не дать возможность Украине решать вопросы силовым методом», — заключил Грызлов.

Ранее Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) зафиксировала передвижение украинских танков в 15 км от своих позиций.

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