Грызлов назвал текущее развитие ситуации вокруг Украины худшим сценарием

Текущая ситуация вокруг Украины является худшим из сценариев — страну пытаются втянуть в войну. Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов.

«То, что сейчас происходит, — это наихудший сценарий, который может быть», — приводит РИА Новости его слова в интервью телеканалу «Россия 24».

Грызлов отметил, что Владимир Зеленский до избрания на должность президента обещал украинцам, что приведёт страну к миру. Вместо этого, по словам дипломата, партия войны в государстве стала ещё сильнее и «фактически пытается привести Украину к реальной войне».

«Это самый плохой сценарий, который может быть. Но мы прикладываем все возможные дипломатические усилия, чтобы этого не случилось, чтобы не дать возможность Украине решать вопросы силовым методом», — заключил Грызлов.

Ранее Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) зафиксировала передвижение украинских танков в 15 км от своих позиций.