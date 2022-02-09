Глава Минобороны Украины Резников сообщил, что заболел коронавирусом

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Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что заболел коронавирусом.
Глава Минобороны Украины Резников сообщил, что заболел коронавирусом
  • globallookpress.com
  • © Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency

«Самочувствие хорошее, (я нахожусь. — RT) на самоизоляции, но в рабочем режиме. Спустя почти два года пандемии и благодаря современным средствам связи режим работы (сохраняется) непрерывный», — написал Резников в Facebook.

Он отметил, что переносит заболевание «легче, чем во время первой волны» благодаря вакцинации от коронавируса.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что заболел коронавирусом.

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