Главы МИД Украины и Франции обсудили ситуацию на украинских границах

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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом возможности деэскалации ситуации на Украине.
Главы МИД Украины и Франции обсудили ситуацию на украинских границах
  • AP

«Министры обсудили пути деэскалации... и активизации политического урегулирования, в частности в рамках нормандского формата», — сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

Министры, по словам украинской стороны, заявили, что ключевым шагом на данном пути должен стать отвод Россией войск от границы Украины.

Стороны также уделили отдельное внимание укреплению обороноспособности Украины и обеспечению экономической и финансовой стабильности страны.

Ранее стало известно, что Франция выделит €1,2 млрд в качестве макрофинансовой помощи Украине, что поможет стабилизировать экономическую ситуацию в стране.

Кулеба ранее сообщал, что за последние месяцы Украина получила около $1,5 млрд поддержки от западных партнёров.

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