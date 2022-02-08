Франция выделит €1,2 млрд в качестве помощи Украине для стабилизации экономики

Франция выделит €1,2 млрд в качестве макрофинансовой помощи Украине, что поможет стабилизировать экономическую ситуацию в стране. Об этом по итогам переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил украинский президент Владимир Зеленский.

AP

«Мы очень ценим такой шаг солидарности… со стороны Франции — выделение €1,2 млрд макрофинансовой помощи Украине», — цитирует РИА Новости Зеленского. По его словам, это действительно поможет Украине стабилизировать экономику. Зеленский подчеркнул, что это «мощный шаг для экономической стойкости Украины». Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за последние месяцы Украина получила около $1,5 млрд поддержки от западных партнёров.