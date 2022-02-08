Глава МИД Кулеба призвал ЕС перестать смотреть на Украину «через призму России»

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал ЕС перестать смотреть на Украину «через призму России».

«Сегодняшний кризис — это уникальный случай отбросить исторические стереотипы касательно перспектив и европейской интеграции Украины и посмотреть на будущее Украины как члена ЕС, с точки зрения того, что это отвечает интересам самого ЕС», — цитирует РИА Новости Кулебу.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Чехии, Австрии и Словакии в Киеве.

«Надо перестать смотреть на Украину через призму России. Надо смотреть на Украину как на самодостаточного члена большого европейского сообщества, будущего члена ЕС, совместно с которым ЕС будет сильнее и экономически мощнее», — добавил Кулеба.

В начале февраля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию вокруг Украины. Ранее Зеленский в рамках телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил активизацию мирного процесса в рамках нормандского формата.