Глава МИД Кулеба призвал ЕС перестать смотреть на Украину «через призму России»

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал ЕС перестать смотреть на Украину «через призму России».
Глава МИД Кулеба призвал ЕС перестать смотреть на Украину «через призму России»
  • AP

«Сегодняшний кризис — это уникальный случай отбросить исторические стереотипы касательно перспектив и европейской интеграции Украины и посмотреть на будущее Украины как члена ЕС, с точки зрения того, что это отвечает интересам самого ЕС», — цитирует РИА Новости Кулебу.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Чехии, Австрии и Словакии в Киеве.

«Надо перестать смотреть на Украину через призму России. Надо смотреть на Украину как на самодостаточного члена большого европейского сообщества, будущего члена ЕС, совместно с которым ЕС будет сильнее и экономически мощнее», — добавил Кулеба.

В начале февраля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию вокруг Украины. Ранее Зеленский в рамках телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил активизацию мирного процесса в рамках нормандского формата.

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