Зеленский обсудил с главой Европейского совета ситуацию вокруг Украины

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию вокруг Украины.
Зеленский обсудил с главой Европейского совета ситуацию вокруг Украины
  • ©Andy Buchanan - Pool/Getty Images

Об этом он написал в своём Twitter.

«Провёл телефонный разговор с Шарлем Мишелем. Обсудили текущую ситуацию вокруг Украины и её деэскалацию в рамках всех имеющихся форматов. Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира. Продолжаем практически взаимодействовать по всем направлениям», — отметил Зеленский.

Ранее Зеленский в рамках телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил активизацию мирного процесса в рамках нормандского формата.

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