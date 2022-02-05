Зеленский обсудил с главой Европейского совета ситуацию вокруг Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию вокруг Украины.

Об этом он написал в своём Twitter.

«Провёл телефонный разговор с Шарлем Мишелем. Обсудили текущую ситуацию вокруг Украины и её деэскалацию в рамках всех имеющихся форматов. Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира. Продолжаем практически взаимодействовать по всем направлениям», — отметил Зеленский.

Ранее Зеленский в рамках телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил активизацию мирного процесса в рамках нормандского формата.