Зеленский обсудил с главой Европейского совета ситуацию вокруг Украины
- ©Andy Buchanan - Pool/Getty Images
Об этом он написал в своём Twitter.
«Провёл телефонный разговор с Шарлем Мишелем. Обсудили текущую ситуацию вокруг Украины и её деэскалацию в рамках всех имеющихся форматов. Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира. Продолжаем практически взаимодействовать по всем направлениям», — отметил Зеленский.
Ранее Зеленский в рамках телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил активизацию мирного процесса в рамках нормандского формата.