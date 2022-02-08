Песков: после учений в Белоруссии российские войска вернутся в места дислокации
- AP
«Никто никогда и не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии, об этом речи и не шло», — заявил Песков.
Он подчеркнул, что речь идёт о союзных учениях. По словам представителя Кремля, по окончании этих учений войска вернутся на свои постоянные места дислокации.
Также Песков заявил, что в ходе переговоров российского и французского лидеров в Москве при обсуждении этого вопроса не назывались какие-либо даты.
Ранее Песков сообщил, что тему возможного размещения ядерного оружия в Белоруссии на переговорах с президентом России Владимиром Путиным поднял президент Франции Эммануэль Макрон.