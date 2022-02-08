В Кремле заявили, что тему ядерного оружия в Белоруссии в беседе с Путиным поднял Макрон
- AP
«На пресс-конференции заходила об этом речь, поэтому больше нечего добавить. Президент Макрон», — ответил Песков на вопрос, кто из президентов поднял эту тему на встрече.
Ранее Макрон заявил, что обеспокоен словами белорусского президента Александра Лукашенко о возможности размещения ядерного оружия в Белоруссии, но отметил, что в ходе переговоров в Москве Путин его успокоил по этому поводу.
«Меня беспокоит призыв в декабре со стороны Лукашенко по поводу ядерного оружия. Я хочу сказать, что президент Путин успокоил меня в этом отношении», — сказал Макрон по итогам переговоров в Кремле.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск предложит разместить Москве ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдёт на аналогичный шаг в Польше.