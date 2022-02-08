В Кремле заявили, что тему ядерного оружия в Белоруссии в беседе с Путиным поднял Макрон

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что тему возможного размещения ядерного оружия в Белоруссии на переговорах с президентом России Владимиром Путиным поднял глава Франции Эммануэль Макрон.

«На пресс-конференции заходила об этом речь, поэтому больше нечего добавить. Президент Макрон», — ответил Песков на вопрос, кто из президентов поднял эту тему на встрече.

Ранее Макрон заявил, что обеспокоен словами белорусского президента Александра Лукашенко о возможности размещения ядерного оружия в Белоруссии, но отметил, что в ходе переговоров в Москве Путин его успокоил по этому поводу.

«Меня беспокоит призыв в декабре со стороны Лукашенко по поводу ядерного оружия. Я хочу сказать, что президент Путин успокоил меня в этом отношении», — сказал Макрон по итогам переговоров в Кремле.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск предложит разместить Москве ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдёт на аналогичный шаг в Польше.