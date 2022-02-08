Лукашенко назвал январские события в Казахстане сигналом для Белоруссии и России

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прошедшие в январе в Казахстане массовые протесты являются очередным сигналом тревоги для республики, а также для России и стран постсоветского пространства.
Лукашенко назвал январские события в Казахстане сигналом для Белоруссии и России
  • AP

«Новые опасности будут возникать постоянно, и последние события в Казахстане — прямое тому подтверждение. Если сказать буквально — очередной сигнал тревоги для нас, для России, других стран постсоветского пространства», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Ранее белорусский лидер заявил, что, по его мнению, за бандформированиями и беспорядками в Алма-Ате стояли зарубежные спецслужбы.

Он отметил, что без спецслужб «такие акции, мгновенно, в течение суток скоординированные, не проводятся».

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