Лукашенко считает, что за беспорядками в Казахстане стоят зарубежные спецслужбы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что за бандформированиями и беспорядками в Алма-Ате стояли зарубежные спецслужбы.
Лукашенко считает, что за беспорядками в Казахстане стоят зарубежные спецслужбы
  • © РИА Новости / Василий Крестьянинов

«Из белорусского опыта они сделали выводы. Вы же даже не заметили, кто стоял за этими бандформированиями и за этим мятежом в Алма-Ате. А у нас это было видно: Литва, Польша, а потом Украина. А финансировали и направляли американцы. Мы это видели — спецслужбы. А там работали спецслужбы определённых стран. И до сих пор этого не видно», — приводит его слова БЕЛТА.

По мнению главы государства, без спецслужб «такие акции мгновенно, в течение суток, скоординированные не проводятся».

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