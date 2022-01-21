Лукашенко считает, что за беспорядками в Казахстане стоят зарубежные спецслужбы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что за бандформированиями и беспорядками в Алма-Ате стояли зарубежные спецслужбы.

«Из белорусского опыта они сделали выводы. Вы же даже не заметили, кто стоял за этими бандформированиями и за этим мятежом в Алма-Ате. А у нас это было видно: Литва, Польша, а потом Украина. А финансировали и направляли американцы. Мы это видели — спецслужбы. А там работали спецслужбы определённых стран. И до сих пор этого не видно», — приводит его слова БЕЛТА.

По мнению главы государства, без спецслужб «такие акции мгновенно, в течение суток, скоординированные не проводятся».