В ЛНР заявили о подготовке украинскими спецслужбами постановочного теракта
- AP
Об этом сообщил «Луганскинформцентр».
«Агентурной разведкой Народной милиции ЛНР получены данные о подготовке украинскими специальными службами постановочного резонансного террористического акта с многочисленными жертвами среди гражданского населения на одном из промышленных или социальных объектов в Харьковской, Луганской или Донецкой областях, имеющих опасное производство», — сказал Филипоненко.
При этом он уточнил, что, по информации оборонного ведомства ЛНР, на Украине ещё не приняли окончательного решения о времени и месте реализации «теракта».
По его словам, Киев после этого планирует заявить мировому сообществу о вынужденном применении своих вооружённых сил под предлогом устранения «террористической угрозы» в Донбассе.
Также Филипоненко заявил, что более 100 британских спецназовцев прибудут в Донбасс для проведения разведывательно-диверсионных действий.