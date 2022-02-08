В ЛНР заявили о подготовке украинскими спецслужбами постановочного теракта

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Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские спецслужбы готовят постановочный теракт на одном из объектов.
В ЛНР заявили о подготовке украинскими спецслужбами постановочного теракта
  • AP

Об этом сообщил «Луганскинформцентр».

«Агентурной разведкой Народной милиции ЛНР получены данные о подготовке украинскими специальными службами постановочного резонансного террористического акта с многочисленными жертвами среди гражданского населения на одном из промышленных или социальных объектов в Харьковской, Луганской или Донецкой областях, имеющих опасное производство», — сказал Филипоненко.

При этом он уточнил, что, по информации оборонного ведомства ЛНР, на Украине ещё не приняли окончательного решения о времени и месте реализации «теракта».

По его словам, Киев после этого планирует заявить мировому сообществу о вынужденном применении своих вооружённых сил под предлогом устранения «террористической угрозы» в Донбассе. 

Также Филипоненко заявил, что более 100 британских спецназовцев прибудут в Донбасс для проведения разведывательно-диверсионных действий.

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