В ЛНР заявили о подготовке украинскими спецслужбами постановочного теракта

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские спецслужбы готовят постановочный теракт на одном из объектов.

Об этом сообщил «Луганскинформцентр».

«Агентурной разведкой Народной милиции ЛНР получены данные о подготовке украинскими специальными службами постановочного резонансного террористического акта с многочисленными жертвами среди гражданского населения на одном из промышленных или социальных объектов в Харьковской, Луганской или Донецкой областях, имеющих опасное производство», — сказал Филипоненко.

При этом он уточнил, что, по информации оборонного ведомства ЛНР, на Украине ещё не приняли окончательного решения о времени и месте реализации «теракта».

По его словам, Киев после этого планирует заявить мировому сообществу о вынужденном применении своих вооружённых сил под предлогом устранения «террористической угрозы» в Донбассе.

Также Филипоненко заявил, что более 100 британских спецназовцев прибудут в Донбасс для проведения разведывательно-диверсионных действий.