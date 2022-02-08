Лукашенко допустил введение заочного производства по делам беглых оппозиционеров

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Белорусский президент Александр Лукашенко допустил введение в республике заочного производства по уголовным делам против беглых оппозиционеров.
Лукашенко допустил введение заочного производства по делам беглых оппозиционеров
  • AP

Как передаёт БЕЛТА, об этом Лукашенко сказал в ходе заседания белорусского Совбеза.

По словам президента Белоруссии, такая практика применяется во многих странах, в том числе европейских.

Лукашенко заявил, что заочное производство может применяться в отношении тех, кто совершил особо опасные преступления, предусмотренные белорусским законодательством.

«Не думаю, что нововведение коснётся какого-то значительного количества наших граждан. Видимо, это единицы из числа так называемых беглых», — приводится заявление Лукашенко.

В ноябре 2021 года президент Белоруссии заявил о планах находящейся за пределами республики белорусской оппозиции «вывести людей на улицу».

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