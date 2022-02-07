В ДНР заявили о подготовке Украиной диверсии на территории Донбасса

Украинское командование усиливает группировку в Донбассе. Об этом рассказали в военном руководстве самопровозглашённой Донецкой народной республики. По словам замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, к Донецку отправили националистов из «Правого сектора»*, ранее уже выполнявших боевые задачи.

«Под Донецк прибыли националисты «Правого сектора» с боевым опытом, из которых, по мнению военного руководства ДНР, будут формироваться штурмовые группы», — передаёт специальный корреспондент RT Илья Васюнин со ссылкой на Басурина.

Ранее Басурин заявил, что разведке ДНР стало известно о прибытии в Донбасс наёмников из Польши.

Украинский центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опроверг данные о прибытии польских наёмников в Донбасс. В Киеве утверждают, что на Украине есть только иностранные инструкторы, которые находятся в учебных центрах.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).