В ДНР заявили о подготовке Украиной диверсии на территории Донбасса
- AP
«Под Донецк прибыли националисты «Правого сектора» с боевым опытом, из которых, по мнению военного руководства ДНР, будут формироваться штурмовые группы», — передаёт специальный корреспондент RT Илья Васюнин со ссылкой на Басурина.
Ранее Басурин заявил, что разведке ДНР стало известно о прибытии в Донбасс наёмников из Польши.
Украинский центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опроверг данные о прибытии польских наёмников в Донбасс. В Киеве утверждают, что на Украине есть только иностранные инструкторы, которые находятся в учебных центрах.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).