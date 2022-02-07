В ДНР заявили о подготовке Украиной диверсии на территории Донбасса

Короткая ссылка
Украинское командование усиливает группировку в Донбассе. Об этом рассказали в военном руководстве самопровозглашённой Донецкой народной республики. По словам замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, к Донецку отправили националистов из «Правого сектора»*, ранее уже выполнявших боевые задачи.
В ДНР заявили о подготовке Украиной диверсии на территории Донбасса
  • AP

«Под Донецк прибыли националисты «Правого сектора» с боевым опытом, из которых, по мнению военного руководства ДНР, будут формироваться штурмовые группы», — передаёт специальный корреспондент RT Илья Васюнин со ссылкой на Басурина.

Ранее Басурин заявил, что разведке ДНР стало известно о прибытии в Донбасс наёмников из Польши.

Украинский центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опроверг данные о прибытии польских наёмников в Донбасс. В Киеве утверждают, что на Украине есть только иностранные инструкторы, которые находятся в учебных центрах.

«Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить