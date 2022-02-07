Премьер Латвии напомнил Макрону о важности поддержки Украины перед его визитом в Киев

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш напомнил французскому президенту Эммануэлю Макрону о важности поддержки Украины перед его визитом в Киев.

Об этом он написал в своём Twitter.

По словам Кариньша, на выходных он провёл разговор с французским президентом в преддверии визита Макрона в Москву и Киев.

«Подчеркнул важность сохранения единства союзников, продолжения активной поддержки Украины, а также усиления присутствия НАТО в странах Балтии», — отметил премьер-министр Латвии.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе визита французского президента Эммануэля Макрона в Киев планируется обсудить вопросы укрепления Вооружённых сил Украины.