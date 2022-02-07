На Украине задержали депутата Верховной рады Кузьминых по подозрению в получении взятки

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Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали депутата Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Сергея Кузьминых по подозрению в получении взятки.
На Украине задержали депутата Верховной рады Кузьминых по подозрению в получении взятки
  • ©Volodymyr Tarasov/ Ukrinform/Future Publishing
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

«Только что НАБУ и САП задержали действующего народного депутата Сергея Кузьминых по подозрению в получении 558 тысяч гривен (почти $20 тыс. — RT) неправомерной выгоды», — говорится в сообщении.

Как отмечается, депутат находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей. 

В ноябре сообщалось, что бывший депутат Госдумы Сергей Сопчук объявлен в международный розыск. Мужчине заочно предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денег.

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