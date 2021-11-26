Бывший депутат Сергей Сопчук объявлен в международный розыск

Бывший депутат Госдумы Сергей Сопчук объявлен в международный розыск, сообщил Следственный комитет. Мужчине заочно предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денег.

«Сергею Сопчуку предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 289 УК России (незаконное участие в предпринимательской деятельности), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК России (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём)», — говорится в сообщении СК.

Как поясняет ведомство, с 2011 года Сопчук незаконно использовал свой статус представителя власти для покровительства своей предпринимательской деятельности, он также легализовывал приобретённые в результате этого преступления денежные средства.

«В настоящее время проведён обыск по месту жительства, изъята документация. Сопчук объявлен в международный розыск, перед судом следователем СК России возбуждено ходатайство об избрании ему меры пресечения», — отметили в пресс-службе.

В августе 2020 года Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова.