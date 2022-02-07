Часть сотрудников МЧС Белоруссии планируют вооружить

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Белорусские власти рассматривают возможность вооружения части сотрудников МЧС республики на случай военных действий.
Часть сотрудников МЧС Белоруссии планируют вооружить
  • © Vera Aksionava
  • Legion-Media

Как пишет БЕЛТА, данный вопрос обсуждается в ходе совещания под руководством президента Белоруссии Александра Лукашенко по совершенствованию МЧС.

Агентство уточняет, что вооружение МЧС планируется на случай конфликта или военных действий, чтобы сотрудников министерства можно было задействовать в военных целях наравне с армией.

«Моё распоряжение было, чтобы мы определили в МЧС, какую часть мы будем вооружать: кто эти ребята, девчонки, которые там служат, которые будут носить огнестрельное оружие», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко предупредил, что ситуация в мире в любой момент может перейти в горячую фазу.

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