Часть сотрудников МЧС Белоруссии планируют вооружить
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Как пишет БЕЛТА, данный вопрос обсуждается в ходе совещания под руководством президента Белоруссии Александра Лукашенко по совершенствованию МЧС.
Агентство уточняет, что вооружение МЧС планируется на случай конфликта или военных действий, чтобы сотрудников министерства можно было задействовать в военных целях наравне с армией.
«Моё распоряжение было, чтобы мы определили в МЧС, какую часть мы будем вооружать: кто эти ребята, девчонки, которые там служат, которые будут носить огнестрельное оружие», — сказал Лукашенко.
Ранее Лукашенко предупредил, что ситуация в мире в любой момент может перейти в горячую фазу.