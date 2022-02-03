Лукашенко предупредил, что ситуация в мире в любой момент может перейти в горячую фазу

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация в мире опасна своей непредсказуемостью и в любой момент может перейти в горячую фазу.
Лукашенко предупредил, что ситуация в мире в любой момент может перейти в горячую фазу
  • AP

По его словам, ситуация сегодня напоминает конец 30-х — начало 40-х годов прошлого века.

«Она опасна своей непредсказуемостью и в любой момент может перейти в горячую фазу», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что не хотел бы «никакой войнушки». При этом он добавил, что война возможна в двух случаях. 

По его словам, во-первых, если против Белоруссии будет совершена прямая агрессия.

Во-вторых, если будет совершено нападение на союзника — Россию, — и тогда Белоруссия подключится в рамках союзных договорённостей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить