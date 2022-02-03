Лукашенко предупредил, что ситуация в мире в любой момент может перейти в горячую фазу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация в мире опасна своей непредсказуемостью и в любой момент может перейти в горячую фазу.

По его словам, ситуация сегодня напоминает конец 30-х — начало 40-х годов прошлого века.

«Она опасна своей непредсказуемостью и в любой момент может перейти в горячую фазу», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что не хотел бы «никакой войнушки». При этом он добавил, что война возможна в двух случаях.

По его словам, во-первых, если против Белоруссии будет совершена прямая агрессия.

Во-вторых, если будет совершено нападение на союзника — Россию, — и тогда Белоруссия подключится в рамках союзных договорённостей.