Глава МИД Украины обвинил Земана в «попытке нанести ущерб» украинско-чешским отношениям

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обвинил президента Чехии Милоша Земана в «попытке нанести ущерб» украинско-чешским отношениям.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Очередная попытка президента Земана нанести ущерб украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей», — написал Кулеба.

Вместе с этим украинский министр добавил, что с нетерпением ждёт визита главы МИД Чехии Яна Липавского, который, по мнению Кулебы, «представляет ответственное правительство».

Ранее Земан заявил, что чешская сторона выступает против отправки военных НАТО на Украину.