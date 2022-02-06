Глава МИД Украины обвинил Земана в «попытке нанести ущерб» украинско-чешским отношениям
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Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Очередная попытка президента Земана нанести ущерб украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей», — написал Кулеба.
Вместе с этим украинский министр добавил, что с нетерпением ждёт визита главы МИД Чехии Яна Липавского, который, по мнению Кулебы, «представляет ответственное правительство».
Ранее Земан заявил, что чешская сторона выступает против отправки военных НАТО на Украину.