Лукашенко: Украина может стать частью единого оборонного пространства с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьёв Live» заявил о возможности Украины стать частью единого оборонного и экономического пространства с Россией и Белоруссией через 10—15 лет. Кадры беседы были показаны в эфире телеканала «Россия 1».

«Если вы говорите срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок», — цитирует его ТАСС.

Таким образом Лукашенко ответил на вопрос, какое из государств могло бы войти через 10—15 лет в соответствующую единую территорию безопасности, экономики и перемещения граждан.

Также белорусский лидер добавил, что важность такого пространства очевидна, «и Казахстан, и ОДКБ это доказали».

Ранее сообщалось, что власти Казахстана намерены открыть постоянное представительство республики при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве.