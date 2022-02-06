Лукашенко: Украина может стать частью единого оборонного пространства с Россией
- РИА Новости
«Если вы говорите срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок», — цитирует его ТАСС.
Таким образом Лукашенко ответил на вопрос, какое из государств могло бы войти через 10—15 лет в соответствующую единую территорию безопасности, экономики и перемещения граждан.
Также белорусский лидер добавил, что важность такого пространства очевидна, «и Казахстан, и ОДКБ это доказали».
Ранее сообщалось, что власти Казахстана намерены открыть постоянное представительство республики при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве.