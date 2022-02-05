В Белоруссии возбудили дело по факту наезда фуры на сотрудницу таможни на границе
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По информации следствия, днём 5 февраля 38-летний житель Бреста, управлявший автопоездом в составе седельного тягача Volvo с полуприцепом, совершил наезд на 28 летнюю сотрудницу таможенной службы, в результате чего женщина скончалась.
Инцидент произошёл на территории таможенного пункта пропуска «Козловичи».
Дело возбуждено по статье УК Белоруссии о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека.
Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что примерно 4,2 тыс. фур ожидают въезда в страны Евросоюза.