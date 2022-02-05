На границе Белоруссии и стран ЕС скопилось примерно 4,2 тысячи фур

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Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что примерно 4,2 тыс. фур ожидают въезда в страны Евросоюза.
На границе Белоруссии и стран ЕС скопилось примерно 4,2 тысячи фур
  • © AP Photo/Matthias Schrader

Об этом информирует БЕЛТА.

В частности, на границе с Латвией перед пунктом пропуска «Григоровщина» скопилось более 320 грузовых автомобилей, а у пункта «Урбаны» — свыше 650.

При этом на границе с Литвой перед пунктом «Видзы» ожидают очереди более 260 грузовиков, «Котловка» — 420, «Каменный Лог» — более 390, «Бенякони» — более 540, а возле пункта «Привалка» скопилось более 430 фур.

На белорусско-польской границе возле пункта «Берестовица» ожидают более 630 фур, а у пункта «Козловичи» — более 650.

17 января сообщалось, что на границе Белоруссии и стран ЕС скопилось примерно 1,5 тыс. фур.

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