На границе Белоруссии и стран ЕС скопилось примерно 4,2 тысячи фур

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что примерно 4,2 тыс. фур ожидают въезда в страны Евросоюза.

Об этом информирует БЕЛТА.

В частности, на границе с Латвией перед пунктом пропуска «Григоровщина» скопилось более 320 грузовых автомобилей, а у пункта «Урбаны» — свыше 650.

При этом на границе с Литвой перед пунктом «Видзы» ожидают очереди более 260 грузовиков, «Котловка» — 420, «Каменный Лог» — более 390, «Бенякони» — более 540, а возле пункта «Привалка» скопилось более 430 фур.

На белорусско-польской границе возле пункта «Берестовица» ожидают более 630 фур, а у пункта «Козловичи» — более 650.

17 января сообщалось, что на границе Белоруссии и стран ЕС скопилось примерно 1,5 тыс. фур.