На границе Белоруссии и стран ЕС скопилось примерно 1,5 тысячи фур
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«За минувшие выходные увеличилось количество грузовиков, ожидающих въезда в страны ЕС», — говорится в сообщении Госпогранкомитета в Twitter.
За минувшие выходные увеличилось количество грузовиков, ожидающих въезда в страны ЕС— Госпогранкомитет Беларуси 🇧🇾 (@GpkGovBY) January 17, 2022
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Отмечается, что въезда в Литву ожидают примерно 800 грузовиков, в Польшу — 530, в Латвию — 170.
Ранее стало известно, что Литва не планирует продлевать режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией после 15 января.