На границе Белоруссии и стран ЕС скопилось примерно 1,5 тысячи фур

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Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщает о примерно 1,5 тыс. фур, ожидающих въезда в страны ЕС.
На границе Белоруссии и стран ЕС скопилось примерно 1,5 тысячи фур
  • © AP Photo/Matthias Schrader

«За минувшие выходные увеличилось количество грузовиков, ожидающих въезда в страны ЕС», — говорится в сообщении Госпогранкомитета в Twitter.

Отмечается, что въезда в Литву ожидают примерно 800 грузовиков, в Польшу — 530, в Латвию — 170.

Ранее стало известно, что Литва не планирует продлевать режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией после 15 января.

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