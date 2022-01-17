На границе Белоруссии и стран ЕС скопилось примерно 1,5 тысячи фур

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщает о примерно 1,5 тыс. фур, ожидающих въезда в страны ЕС.

«За минувшие выходные увеличилось количество грузовиков, ожидающих въезда в страны ЕС», — говорится в сообщении Госпогранкомитета в Twitter.

За минувшие выходные увеличилось количество грузовиков, ожидающих въезда в страны ЕС



Подробнее https://t.co/LGdgXVdY2mpic.twitter.com/PJ1jYF1Jyw — Госпогранкомитет Беларуси 🇧🇾 (@GpkGovBY) January 17, 2022

Отмечается, что въезда в Литву ожидают примерно 800 грузовиков, в Польшу — 530, в Латвию — 170.

Ранее стало известно, что Литва не планирует продлевать режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией после 15 января.