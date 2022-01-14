В кабмине Литвы заявили об отсутствии планов продлевать режим ЧП на границе с Белоруссией

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Литва не планирует продлевать режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией после 15 января. Об этом сообщила пресс-служба литовского правительства.
В кабмине Литвы заявили об отсутствии планов продлевать режим ЧП на границе с Белоруссией
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«Необходимости в дальнейшем сохранении чрезвычайного положения с учётом стабилизации ситуации с нелегальной миграцией правительство не видит», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

В правительстве добавили, что после отмены чрезвычайного положения будет действовать «режим экстремальной ситуации».

В начале декабря правительство Литвы одобрило предложение продлить режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией и ввести его на границе с Польшей до 15 января.

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