В кабмине Литвы заявили об отсутствии планов продлевать режим ЧП на границе с Белоруссией

Литва не планирует продлевать режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией после 15 января. Об этом сообщила пресс-служба литовского правительства.

«Необходимости в дальнейшем сохранении чрезвычайного положения с учётом стабилизации ситуации с нелегальной миграцией правительство не видит», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

В правительстве добавили, что после отмены чрезвычайного положения будет действовать «режим экстремальной ситуации».

В начале декабря правительство Литвы одобрило предложение продлить режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией и ввести его на границе с Польшей до 15 января.