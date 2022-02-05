В Киеве анонсировали визит глав МИД Австрии, Чехии и Словакии на Украину

Министерство иностранных дел Украины анонсировало визит глав МИД Австрии, Чехии и Словакии в страну 7 и 8 февраля.

«7 и 8 февраля министры иностранных дел Чехии Ян Липавский, Австрии Александр Шалленберг и Словакии Иван Корчок совершат совместный визит на Украину», — говорится в сообщении.

Визит состоится по приглашению украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

В МИД заявили, что целью визита является демонстрация солидарности с Украиной «на фоне агрессивных действий» России.

В том числе запланирована поездка министров в Донбасс.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинская армия продолжает обстрелы жилых кварталов в Донбассе, пока Запад поднимает шумиху о якобы планах России напасть на Украину.