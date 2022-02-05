На Украине вынесли приговор мужчине за публикацию цитат Ленина и Сталина

Чаплинский районный суд Херсонской области Украины приговорил к пяти годам условно местного жителя за публикацию цитат Владимира Ленина и Иосифа Сталина в соцсети «Одноклассники».

Решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений Украины, передаёт ТАСС.

В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. По его словам, он в течение 2018—2020 годов распространял символику СССР и изображения руководящих лиц Коммунистической партии с помощью своего телефона, «считая, что это вполне законно». Смягчающим обстоятельством стало то, что он раскаялся в своём поступке.

Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

В октябре 2019 года в Кривом Роге суд признал виновным жителя Украины и назначил ему наказание в виде испытательного срока на один год за ношение футболки с гербом СССР.