МВД Украины проведёт учения по охране админзданий от захвата

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В Министерстве внутренних дел (МВД) Украины планируют провести учения по охране административных зданий от захвата на востоке и в центральных областях страны.
МВД Украины проведёт учения по охране админзданий от захвата
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С 9 по 12 февраля мы планируем провести ряд учений на востоке и в центральных областях Украины. Учения будут проходить по сценарию захвата уже в реальных населённых пунктах, а именно: захвата административного здания — городского совета, районной государственной администрации или отдела полиции», — заявил глава МВД Денис Монастырский.

В январе министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил о намерении провести массовые учения для граждан на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

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