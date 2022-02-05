МВД Украины проведёт учения по охране админзданий от захвата

В Министерстве внутренних дел (МВД) Украины планируют провести учения по охране административных зданий от захвата на востоке и в центральных областях страны.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С 9 по 12 февраля мы планируем провести ряд учений на востоке и в центральных областях Украины. Учения будут проходить по сценарию захвата уже в реальных населённых пунктах, а именно: захвата административного здания — городского совета, районной государственной администрации или отдела полиции», — заявил глава МВД Денис Монастырский.

В январе министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил о намерении провести массовые учения для граждан на случай возникновения чрезвычайной ситуации.