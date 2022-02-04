Евросоюз выделил Азербайджану €2 млрд в рамках плана экономических инвестиций

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Еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза и добрососедства Оливер Вархели заявил, что в рамках экономического инвестиционного плана Азербайджану выделено €2 млрд. Об этом информирует пресс-служба азербайджанского внешнеполитического министерства.
Евросоюз выделил Азербайджану €2 млрд в рамках плана экономических инвестиций
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

«В рамках экономического инвестиционного плана Азербайджану выделен финансовый пакет в размере €2 млрд», — говорится в сообщении.

Вархели также рассказал, что Евросоюз готов участвовать в процессе восстановления и реконструкции в Азербайджане.

Кроме того, он подчеркнул важность партнёрства с Азербайджаном для ЕС и необходимость дальнейшего укрепления этих отношений.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон поддерживает контакт со своими партнёрами на тему диверсификации поставок газа в Европу на случай обострения ситуации вокруг Украины.

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