США передали украинской погранслужбе 40 автомобилей

Короткая ссылка
Соединённые Штаты передали Госпогранслужбе Украины 40 автомобилей для патрулирования труднодоступных районов.
США передали украинской погранслужбе 40 автомобилей
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении американского посольства в Facebook.

«4 февраля 2022 года отдел технической помощи правоохранительным органам Украины посольства США в Киеве передал Государственной пограничной службе 40 полноприводных Mitsubishi», — заявили в посольстве.

Автомобили переданы в рамках пакета помощи пограничникам в размере $20 млн. Также Госпогранслужбе передали радиосвязь, средства индивидуальной защиты, палатки и другое оборудование.

В конце января на Украину прибыл очередной борт с 81 т боеприпасов из Соединённых Штатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить