Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости заключить мирное соглашение с Азербайджаном.

Об этом он сказал по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем в режиме видеоконференции.

«Премьер-министр Пашинян подчеркнул необходимость долгосрочного урегулирования нагорнокарабахского конфликта под сопредседательством Минской группы ОБСЕ и заключения мирного соглашения», — приводит ТАСС заявление армянского кабмина.

Ранее Пашинян заявил, что после встреч с Алиевым 26 ноября в Сочи и 14 декабря в Брюсселе появилась возможность для постепенного мирного развития Закавказского региона.