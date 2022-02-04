Пашинян заявил о необходимости заключить мирное соглашение с Азербайджаном

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости заключить мирное соглашение с Азербайджаном.
Пашинян заявил о необходимости заключить мирное соглашение с Азербайджаном
  • РИА Новости

Об этом он сказал по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем в режиме видеоконференции.

«Премьер-министр Пашинян подчеркнул необходимость долгосрочного урегулирования нагорнокарабахского конфликта под сопредседательством Минской группы ОБСЕ и заключения мирного соглашения», — приводит ТАСС заявление армянского кабмина.

Ранее Пашинян заявил, что после встреч с Алиевым 26 ноября в Сочи и 14 декабря в Брюсселе появилась возможность для постепенного мирного развития Закавказского региона.

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