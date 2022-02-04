В Белоруссии возбудили дело против оппозиционера Латушко о получении взятки в 2012 году

В Белоруссии Департамент финансовых расследований возбудил уголовное дело в отношении оппозиционера Павла Латушко по факту получения взятки в 2012 году, когда он занимал пост министра культуры.

Об этом информирует БЕЛТА.

Отмечается, что один из руководителей белорусской компании, занимающейся производством кино- и видеопродукции, обратился с явкой с повинной о передаче в 2012 году взятки Латушко в размере $10 тыс.

В сообщении говорится, что в итоге был положительно решён вопрос о включении кинопроекта в план финансирования производства фильмов на 2012—2013 годы.

В декабре сообщалось, что Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против Латушко по статье о превышении полномочий.