Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против оппозиционера Павла Латушко

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Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против оппозиционера Павла Латушко.
Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против оппозиционера Павла Латушко
  • © Андрей Александров
  • РИА Новости

«Латушко П.П., занимая должность министра культуры Республики Беларусь... в 2012 году из корыстной и иной личной заинтересованности, достоверно зная об отсутствии... оснований для финансирования за счёт бюджета... ряда заведомо невостребованных кинопроектов, умышленно отдал явно выходящее за пределы его прав и полномочий... указание подчинённым сотрудникам о включении их в тематический план производства фильмов на 2012—2013 годы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что незаконные действия Латушко «повлекли причинение существенного вреда государственным и общественным интересам, а также тяжкие последствия в виде причинения ущерба государству в особо крупном размере».

«Противоправные действия Латушко П.П. квалифицированы как превышение служебных полномочий», — говорится в сообщении.

В октябре сообщалось, что следователи в Белоруссии возбудили новое уголовное дело в отношении оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко. Официальный представитель белорусского Следственного комитета Сергей Кабакович уточнил, что речь идёт о статье о «самовольном присвоении звания либо власти должностного лица».

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