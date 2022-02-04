Сенатор Ковитиди отметила опасность Киева как «поставщика конфликтов» в Европе

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Анастасия Румянцева
Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, в беседе с RT прокомментировала заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что украинские власти намерены показать, что ставят крест на выполнении Минских соглашений.
Сенатор Ковитиди отметила опасность Киева как «поставщика конфликтов» в Европе
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

По мнению сенатора, милитаризация Украины и открытое нежелание Киева исполнять Минские соглашения на фоне активного приближения НАТО к российским границам «вызывают обоснованную обеспокоенность не только России». 

«Очевидно, что Украина как поставщик конфликтов (как внутренних, так и внешних) в НАТО станет ещё токсичнее как для России, так и для европейской безопасности. И это уже чётко понимают в Европе», — рассказала Ковитиди.

Она также добавила, что с тревогой к украинской ситуации стали относиться и в США.

В частности, парламентарий отметила, что конгрессмены от Демократической партии уже раскритиковали американскую администрацию за планы по развёртыванию войск в Восточной Европе.

Ранее Захарова заявила, что украинские власти намерены показать, что ставят крест на выполнении Минских соглашений. 

1 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью агентству Associated Press заявил о невозможности выполнения Киевом Минских соглашений, так как это приведёт к «разрушению страны».

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