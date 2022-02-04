Секретарь СНБО Украины Данилов признал, что «завоевать» Крым невозможно

Вернуть Крым для Киева на сегодняшний день военным путём не представляется возможным, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «1+1».

«Сейчас у нас есть стратегия вернуть Крым. Каким образом, будет ли это военный путь, будет ли это любой другой путь, это зависит от многих факторов. На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно», — цитирует Данилова РИА Новости.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее отметил, что в Киеве не разрабатывали планов о вводе войск на территорию Донецка, Луганска и Крыма.

Власти России неоднократно подчёркивали, что вопрос в отношении полуострова закрыт. Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.