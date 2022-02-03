Протасевич заявил о смягчении условий своего домашнего ареста

Один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что ему смягчены условия содержания под домашним арестом.

Об этом сообщает Sputnik Белоруссия.

«Я всё так же продолжаю находиться под домашним арестом, мне не изменяли меру пресечения, но её уточнили. Я по-прежнему не могу ходить гулять, не могу, скажем, приглашать к себе гостей или посещать какие-то мероприятия. Просто если раньше моя жизнь состояла из того, что я сижу дома, то сейчас моя жизнь — это дом — работа, дом — работа», — заявил он.

Ранее Протасевич заявил о намерении подать иск к авиакомпании Ryanair после инцидента с экстренной посадкой самолёта в Минске из-за сообщения о минировании.