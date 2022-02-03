Протасевич заявил о смягчении условий своего домашнего ареста

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Один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что ему смягчены условия содержания под домашним арестом.
Протасевич заявил о смягчении условий своего домашнего ареста
  • AP

Об этом сообщает Sputnik Белоруссия.

«Я всё так же продолжаю находиться под домашним арестом, мне не изменяли меру пресечения, но её уточнили. Я по-прежнему не могу ходить гулять, не могу, скажем, приглашать к себе гостей или посещать какие-то мероприятия. Просто если раньше моя жизнь состояла из того, что я сижу дома, то сейчас моя жизнь — это дом — работа, дом — работа», — заявил он.

Ранее Протасевич заявил о намерении подать иск к авиакомпании Ryanair после инцидента с экстренной посадкой самолёта в Минске из-за сообщения о минировании.

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