Протасевич заявил о смягчении условий своего домашнего ареста
- AP
Об этом сообщает Sputnik Белоруссия.
«Я всё так же продолжаю находиться под домашним арестом, мне не изменяли меру пресечения, но её уточнили. Я по-прежнему не могу ходить гулять, не могу, скажем, приглашать к себе гостей или посещать какие-то мероприятия. Просто если раньше моя жизнь состояла из того, что я сижу дома, то сейчас моя жизнь — это дом — работа, дом — работа», — заявил он.
Ранее Протасевич заявил о намерении подать иск к авиакомпании Ryanair после инцидента с экстренной посадкой самолёта в Минске из-за сообщения о минировании.