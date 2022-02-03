В ДНР заявили, что не получали от Турции предложений о переговорах в Стамбуле

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Самопровозглашённая Донецкая народная республика не получала от Турции официальных предложений о проведении заседаний контактной группы по Донбассу в Стамбуле.
В ДНР заявили, что не получали от Турции предложений о переговорах в Стамбуле
  • РИА Новости

Об этом сообщила РИА Новости полпред ДНР в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Пока никаких официальных предложений республикам от Турции не поступало. Да, была обозначена такая информация координатором от ОБСЕ в Контактной группе господином послом Микко Киннуненом. Он обозначил, что есть такое предложение», — сказала она.

26 января сообщалось, что Турция предложила проводить в Стамбуле встречи трёхсторонней контактной группы по Донбассу, тогда об этом рассказал спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе.

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