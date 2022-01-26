Турция предложила проводить в Стамбуле встречи контактной группы по Донбассу

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Турция предложила проводить в Стамбуле встречи трёхсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Микко Киннунен.
Турция предложила проводить в Стамбуле встречи контактной группы по Донбассу
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Его заявление распространила пресс-служба ОБСЕ.

«В ответ на просьбу председателя ОБСЕ Турция предварительно предложила Стамбул в качестве потенциального места проведения встреч ТКГ при условии достижения консенсуса», — сказал он.

Также Киннунен выразил благодарность турецкой стороне.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара нацелена на полноправное членство в Евросоюзе, однако процесс вступления затягивается.

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