Турция предложила проводить в Стамбуле встречи контактной группы по Донбассу
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Его заявление распространила пресс-служба ОБСЕ.
«В ответ на просьбу председателя ОБСЕ Турция предварительно предложила Стамбул в качестве потенциального места проведения встреч ТКГ при условии достижения консенсуса», — сказал он.
Также Киннунен выразил благодарность турецкой стороне.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара нацелена на полноправное членство в Евросоюзе, однако процесс вступления затягивается.