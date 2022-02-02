Глава ЛНР усомнился в заинтересованности Киева в урегулировании конфликта в Донбассе

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Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что украинские власти не заинтересованы в урегулировании конфликта в Донбассе.
Глава ЛНР усомнился в заинтересованности Киева в урегулировании конфликта в Донбассе
  • РИА Новости

«Украина не заинтересована в мире», — передаёт заявление Пасечника агентство «Луганскинформцентр».

Он отметил, что указ украинского президента Владимира Зеленского о повышении численности армии, отправке военнослужащих, техники и вооружения подтверждает это.

«Действия Украины направлены на эскалацию конфликта», — сказал глава ЛНР.

По его мнению, риторика украинского правительства всё чаще демонстрирует желание Киева выйти из Минских соглашений.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что направление дополнительных сил Соединённых Штатов на Украину в целях содействия эвакуации не исключено.

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