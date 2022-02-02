В США не исключили направления дополнительных сил на Украину для «содействия эвакуации»

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что направление дополнительных сил Соединённых Штатов на Украину в целях содействия эвакуации не исключено.

«Наши силы способны выполнять различные миссии, и они будут готовы к ряду различных обстоятельств», — приводит его слова РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос, будут ли направляемые в Европу военные США задействованы в случае проведения эвакуации.

Ранее Пентагон объявил, что Соединённые Штаты отправляют дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. В военном ведомстве подчеркнули, что развёртывание дополнительных сил в Восточной Европе носит временный характер, а мера призвана «усилить оборону союзников».

В Минобороны США также отметили, что готовящиеся к переброске в Европу американские военнослужащие не будут участвовать в военных действиях на Украине.