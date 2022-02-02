Главы МИД Украины и Британии обсудили развитие нового союза с Польшей

Министры иностранных дел Украины и Великобритании Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс обсудили дальнейшие шаги по развитию нового союза с Польшей.

Об этом информирует украинский МИД.

«Дмитрий Кулеба и Элизабет Трасс скоординировали дальнейшие шаги для развития трёхстороннего формата сотрудничества Украина — Великобритания — Польша», — говорится в сообщении.

Также они обсудили состояние переговорного процесса, в частности по линии НАТО и ОБСЕ. Кроме того, министры договорились тесно координировать свои позиции во время контактов Великобритании и России.

1 февраля Кулеба заявил, что объявление о создании нового формата сотрудничества между Украиной, Великобританией и Польшей отложено на неопределённый срок.