Главы МИД Украины и Британии обсудили развитие нового союза с Польшей

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Министры иностранных дел Украины и Великобритании Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс обсудили дальнейшие шаги по развитию нового союза с Польшей.
Главы МИД Украины и Британии обсудили развитие нового союза с Польшей
  • Legion-Media

Об этом информирует украинский МИД.

«Дмитрий Кулеба и Элизабет Трасс скоординировали дальнейшие шаги для развития трёхстороннего формата сотрудничества Украина — Великобритания — Польша», — говорится в сообщении.

Также они обсудили состояние переговорного процесса, в частности по линии НАТО и ОБСЕ. Кроме того, министры договорились тесно координировать свои позиции во время контактов Великобритании и России.

1 февраля Кулеба заявил, что объявление о создании нового формата сотрудничества между Украиной, Великобританией и Польшей отложено на неопределённый срок.

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