Кулеба заявил, что объявление о создании союза Украины, Великобритании и Польши перенесено

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что объявление о создании нового формата сотрудничества между Украиной, Великобританией и Польшей отложено на неопределённый срок.

«Планировалось, что первое официальное объявление о создании нового формата будет сделано министерствами иностранных дел трёх стран в рамках визита нашей британской коллеги в Киев. К сожалению, она заболела COVID-19, и мы переносим это объявление на позже», — написал Кулеба в Facebook.

По его словам, новый формат — это объединение стран, разделяющих общие принципы, стремящихся к укреплению безопасности и развитию торговли, готовых к конкретным действиям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде заявил, что украинские власти создают новый формат сотрудничества с Польшей и Великобританией.