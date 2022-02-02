Глава Эстонии Карис: прямой военной угрозы для страны нет

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что прямой военной угрозы для страны нет. Глава государства при этом призвал учитывать ситуацию на Украине.

Об этом сообщает РИА Новости.

«На данный момент прямой военной угрозы для Эстонии нет, но мы должны учитывать возможность того, что ситуация на Украине может ухудшиться и в этом случае последствия коснутся и Эстонии», — сказал он на пресс-конференции.

По словам Кариса, украинский кризис может принести Эстонии новые вызовы, как ухудшение экономической ситуации и приток беженцев из Украины.

1 февраля венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным не увидел у него «намерений делать что-то резкое» в отношении Украины.