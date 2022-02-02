Глава Эстонии Карис: прямой военной угрозы для страны нет

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Президент Эстонии Алар Карис заявил, что прямой военной угрозы для страны нет. Глава государства при этом призвал учитывать ситуацию на Украине.
Глава Эстонии Карис: прямой военной угрозы для страны нет
  • ©Dursun Aydemir/Anadolu Agency
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

«На данный момент прямой военной угрозы для Эстонии нет, но мы должны учитывать возможность того, что ситуация на Украине может ухудшиться и в этом случае последствия коснутся и Эстонии», — сказал он на пресс-конференции.

По словам Кариса, украинский кризис может принести Эстонии новые вызовы, как ухудшение экономической ситуации и приток беженцев из Украины.

1 февраля венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным не увидел у него «намерений делать что-то резкое» в отношении Украины.

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