Социал-демократы Узбекистана предложили заблокировать в стране TikTok

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Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» выдвинула инициативу о полной блокировке приложения TikTok на территории государства.
Социал-демократы Узбекистана предложили заблокировать в стране TikTok
  • Legion-Media

«Нужно усиливать меры уголовной ответственности, полностью блокировать мобильные приложения в сети интернет, от которых больше вреда, чем пользы, такие как TikTok», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте партии.

В нём также отмечается, что, несмотря на уже введённые ограничения, пользователи соцсети всё ещё имеют доступ к TikTok через VPN-приложения.

Ранее сообщалось, что Пакистан заблокирует социальную сеть TikTok после решения суда. 

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