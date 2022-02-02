Социал-демократы Узбекистана предложили заблокировать в стране TikTok
- Legion-Media
«Нужно усиливать меры уголовной ответственности, полностью блокировать мобильные приложения в сети интернет, от которых больше вреда, чем пользы, такие как TikTok», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте партии.
В нём также отмечается, что, несмотря на уже введённые ограничения, пользователи соцсети всё ещё имеют доступ к TikTok через VPN-приложения.
Ранее сообщалось, что Пакистан заблокирует социальную сеть TikTok после решения суда.